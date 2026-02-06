Балтийское море рекордно обмелело: почему так произошло

Балтийское море (иллюстративное фото) / © Associated Press

Уровень воды в Балтийском море опустился на 67,4 см ниже многолетнего среднего показателя, что явилось самым низким значением за всю историю наблюдений с 1886 года. По данным Института исследований Балтийского моря, им. Лейбница (IOW) в Варнемюнде, бассейн потерял около 275 куб. км воды.

Резкое понижение уровня воды ученые объясняют особенностями географии и погодными условиями. Балтийское море является внутриконтинентальным и соединяется с Мировым океаном только через узкие проливы, ведущие к Северному морю. Начиная с января 2026 года, сильные восточные ветры начали выталкивать водные массы из Балтики через эти проливы.

Несмотря на аномальность показателей, исследователи из IOW дают положительные прогнозы по биохимическому состоянию моря. Отток теплой воды с низким содержанием соли создает условия для дальнейшего обновления акватории.

Как сообщает медиа, ожидается, что со времен Северного моря поступит холодная, соленая и насыщенная кислородом вода. Это будет способствовать очищению воды от чрезмерного количества микробов и водорослей, улучшению среды для размножения и жизни рыб. А также оздоровлению общей экосистемы региона.

