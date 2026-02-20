Бананы могут исчезнуть навсегда: ученые ищут способ защиты урожаев

Коварный грибок уничтожает банановые деревья по всему миру. / © sxc.hu

Любимый многими фрукт оказался под угрозой исчезновения из-за разрушительной грибковой инфекции, которая массово поражает плантации бананов по всему миру и не поддается традиционному лечению. Однако исследователям удалось совершить важное генетическое открытие, которое дает надежду на спасение всей индустрии.

Об этом пишет PopSci.

Смертельная угроза урожаю

Бананы страдают от так называемого фузариозного увядания (панамской болезни). Этот патоген блокирует поступление питательных веществ и приводит к неизбежной гибели растения. Похожая эпидемия в 1950-х годах уже привела к практическому вымиранию некогда популярного сорта Гро Мишель. Пока новый штамм болезни серьезно угрожает самым распространенным коммерческим сортам, которые мы привыкли видеть на полках супермаркетов.

Ситуация критическая, ведь банановая индустрия оценивается в 140 миллиардов долларов. Эти фрукты являются четвертой по важности продовольственной культурой в мире после пшеницы, риса и кукурузы, а более 400 миллионов человек полагаются на них как ключевой источник ежедневных калорий.

Генетический прорыв и надежда на спасение

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии потратили пять лет на сложное исследование. Они скрестили дикий банан сорта Калькутта 4, обладающий естественным иммунитетом к инфекции, с другими уязвимыми подвидами. В результате специалисты обнаружили специфический участок в ДНК на пятой хромосоме, четко отвечающий за стойкость к болезни.

«Обнаружение и использование природной стойкости диких бананов является долгосрочным и устойчивым решением борьбы с этим патогеном, убивающим растение-хозяина, оставаясь в почве для заражения будущих посевов», — отмечает соавтор исследования, генетик Эндрю Чен.

Хотя сам дикий банан Калькутта 4 совершенно не подходит для продажи из-за невкусных плодов, это генетическое открытие изменит правила игры. Оно позволит селекционерам с помощью молекулярных маркеров вывести новые сорта, которые будут не только устойчивы к опасному грибку, но и сохранят привычный для покупателей сладкий вкус и хороший товарный вид.

