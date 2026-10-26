Бананы станут роскошью?: эксперты прогнозируют самый тяжелый год для фруктов за десятилетие

Бананы / © pexels.com

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Бананы, которые годами оставались одним из самых стабильных и доступных фруктов в продуктовой корзине, рискуют стать следующим товаром, чья стоимость стремительно пойдет вверх.

Об этом в интервью изданию Bloomberg заявил генеральный директор Chiquita Brands International Карлос Лопес Флорес.

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«Отрасль сталкивается с экстремальными погодными условиями и геополитическими потрясениями. Выращивание тропических фруктов становится все дороже с экономической точки зрения», — отметил глава одного из крупнейших мировых поставщиков бананов.

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По словам Лопеса Флореса, в 2027 году отрасль будет продавать меньше бананов и, вероятнее всего, по более высокой цене. Он прогнозирует крайне тяжелое завершение 2026 года и сложнейшее начало следующего года для бананового бизнеса за последние десятилетия.

Главными факторами кризиса стали:

Геополитические конфликты и война

Обострение ситуации на Ближнем Востоке уже повлекло за собой скачок цен на топливо, удобрения и упаковку.

Климатическое явление Эль-Ниньо

Оно вызывает мощные ливни в Эквадоре и Перу (что приводит к распространению болезней растений, порче урожая и размыванию дорог), а также вызывает засухи в бассейне Амазонки.

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Проблемы с логистикой

Засуха из-за Эль-Ниньо снижает уровень воды в Панамском канале — критически важном судоходном пути для экспортеров из Латинской Америки.

До сих пор бананам удавалось избегать ценовой волатильности, затронувшей большинство других продуктов питания в мире. В 2025 году экспорт бананов принес 12,8 млрд долларов США, по данным ОЭСР. Однако компании годами работали с минимальной маржой, пытаясь продавать фрукт дешевле доллара за фунт.

Теперь, когда затраты на выращивание и доставку из Латинской Америки критически выросли, удерживать низкие ценники на полках супермаркетов будет невозможно.

Ранее мы писали о том, что в Украине цены на помидоры резко поползли вверх.

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