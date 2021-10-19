Банда, которая похитила автобус с миссионерами на Гаити, требует 17 миллионов долларов выкупа

ФБР и гаитянская полиция поддерживают контакт с похитителями, добиваясь освобождения миссионеров.
На Гаити банда, которая похитила 17 миссионеров, потребовала 17 миллионов долларов выкупа — по миллиону за каждого. Миссионеры якобы находятся в доме, расположенном рядом с Круа-де-Бук.
Об этом во вторник, 19 октября, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванного гаитянского чиновника.
"Гаитянская банда, которая похитила группу миссионеров из США и Канады, просит по одному миллиону долларов за освобождение каждого из них, в общем 17 миллионов долларов", — отметил он.
В свою очередь министр юстиции Гаити Лист Китель сообщил, что ФБР и гаитянская полиция поддерживают контакт с похитителями, добиваясь освобождения миссионеров, однако переговоры могут занять недели.
"Мы пытаемся освободить их, не выплачивая выкуп", — сказал он.
По информации Кителя, миссионеры находятся в доме, расположенном рядом с Круа-де-Буке (пригород столицы Гаити Порт-о-Пренс), недалеко от места, где было совершено похищение.
Напомним:
- В субботу, 16 октября, в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, банда похитила 17 христианских миссионеров из США и членов их семей, в том числе детей. Такое преступление шокировало своей наглостью чиновников страны.