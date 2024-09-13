Банда захватила дом пары и вырыла тоннель, ведущий к платиновой шахте – фото

Тоннель, ведущий к соседней платиновой шахте, был обнаружен в спальне семьи после того, как, по их словам, банда захватила их дом.

Об этом пишет Daily Star.

Владелец дома, 65-летний мужчина, утверждает, что он и его жена были вынуждены помогать нелегальной банде, желавшей получить легкий доступ к импровизированной шахте.

Его сообщница, 31-летняя женщина, призналась, что знала, что дом используется как точка входа и выхода из тоннеля. Шахта вела из главной спальни в шахту Хуселека в Рустенбурге, Южная Африка. Эта шахта имеет одни из самых больших запасов платины в стране. Женщина рассказала местным СМИ: "Ко мне подошли двое мужчин." Один из них был иностранцем, а другой говорил на языке, который я не понимала. Они сказали мне, что они уже давно находятся под землей, под моим домом. Они сказали, что я должна позволить им войти в их шахту через мой дом. Они сказали, что им нужно зарабатывать деньги. Они сказали, что это ситуация "сделай или умри" – вот какие слова они использовали".

По ее словам, подозреваемые установили для семьи строгие правила по поводу того, что они могут и чего не могут делать в собственном доме. Женщина объяснила: "Мы жили с этими людьми в доме, и они даже установили нам правила. Моим детям не разрешали пользоваться своей ванной. Они должны были жить в своей комнате, и им также были установлены правила".

Тоннель, ведущий к платиновой шахте / Фото: Jam Press

Она даже утверждала, что ей приказали никогда не смотреть на людей, которые заходят и выходят из дома. Супругам предъявлены обвинения в незаконной добыче полезных ископаемых, хранении вероятно украденных вещей и вмешательстве в жизненно важные объекты инфраструктуры.

Представитель полиции Аманда Фунани объяснила: "Команда получила наводку и провела аресты. "Считается, что владелец дома, проживающего в нем с семьей, либо сам использовал отверстие в полу комнаты, либо позволил другим использовать его как вход в расположенную рядом шахту. При содействии команды охраны шахты в доме была найдена часть имущества шахты и другое оборудование".

Тоннель, ведущий к платиновой шахте / Фото: Jam Press

В пятницу и субботу полиция задержала еще восьмерых подозреваемых. Ожидается, что 10 обвиняемых предстанут перед судом на этой неделе.

Фунани добавила: "Подозреваемые решили остаться под землей, когда пытались избежать ареста. Утверждается, что они увидели, как полиция вошла в дом, который они использовали для проникновения на шахту Хуселека. Их арестовали после того, как они решили наконец-то выйти. Из 10 арестованных подозреваемых четверо являются гражданами ЮАР, а шестеро – иностранными гражданами". Расследование продолжается.

Тоннель, ведущий к платиновой шахте / Фото: Jam Press

Напомним, ранее заключенные вырыли 10-метровый тоннель в тюрьме. Стало известно, кто именно планировал побег.

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