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Бандера уже в Белгороде: на Google карте российского города появился интересный памятник (фото)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
924
Время на прочтение
1 мин
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Бандера уже в Белгороде: на Google карте российского города появился интересный памятник (фото)

Степан Бандера / Фото: ТСН.ua

По сообщениям пользователей, памятник существует на картах не менее пяти месяцев.

На Google-карте русского Белгорода появился "памятник Степану Бандере". Географической точкой указано место, где расположен многоэтажный дом по улице Октябрьская, 46 в центре города, однако метку не убирают уже несколько месяцев.

Об этом пишет местный пропагандистский Telegram-канал "Пепел".

Скриншот/Google Maps / ©
Скриншот/Google Maps
Скриншот/Google Maps / ©
Скриншот/Google Maps

Как отмечается, "памятник Бандере" на Google Maps появился не менее пяти месяцев назад. Об этом свидетельствуют комментарии пользователей.

В отзывах о "памятнике" некоторые пишут, что он — "самый красивый" в их родном городе, другие "очень гордятся своим родным краем".

Скриншот/Google Maps / ©
Скриншот/Google Maps
Скриншот/Google Maps / ©
Скриншот/Google Maps

Третьи жалуются, что не могут найти объект и прикрепляют фото дома, где якобы стоит Бандера.

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Дата публикации
Просмотры
924
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