Бандера уже в Белгороде: на Google карте российского города появился интересный памятник (фото)

По сообщениям пользователей, памятник существует на картах не менее пяти месяцев.
На Google-карте русского Белгорода появился "памятник Степану Бандере". Географической точкой указано место, где расположен многоэтажный дом по улице Октябрьская, 46 в центре города, однако метку не убирают уже несколько месяцев.
Об этом пишет местный пропагандистский Telegram-канал "Пепел".
Как отмечается, "памятник Бандере" на Google Maps появился не менее пяти месяцев назад. Об этом свидетельствуют комментарии пользователей.
В отзывах о "памятнике" некоторые пишут, что он — "самый красивый" в их родном городе, другие "очень гордятся своим родным краем".
Третьи жалуются, что не могут найти объект и прикрепляют фото дома, где якобы стоит Бандера.
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