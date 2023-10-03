Бандера уже в Белгороде: на Google карте российского города появился интересный памятник (фото)

По сообщениям пользователей, памятник существует на картах не менее пяти месяцев.

На Google-карте русского Белгорода появился "памятник Степану Бандере". Географической точкой указано место, где расположен многоэтажный дом по улице Октябрьская, 46 в центре города, однако метку не убирают уже несколько месяцев.

Об этом пишет местный пропагандистский Telegram-канал "Пепел".

Скриншот/Google Maps

Скриншот/Google Maps

Как отмечается, "памятник Бандере" на Google Maps появился не менее пяти месяцев назад. Об этом свидетельствуют комментарии пользователей.

В отзывах о "памятнике" некоторые пишут, что он — "самый красивый" в их родном городе, другие "очень гордятся своим родным краем".

Скриншот/Google Maps

Скриншот/Google Maps

Третьи жалуются, что не могут найти объект и прикрепляют фото дома, где якобы стоит Бандера.

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