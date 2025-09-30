"Бандеризм" под запретом: Польша вводит до 3 лет тюрьмы за идеологию ОУН-УПА

Удары по украинцам: Польша будет сажать за «бандеризм» и усложняет получение гражданства / © ТСН.ua

Глава Польши Кароль Навроцкий внес в Сейма законопроект о запрете идеологии так называемого «бандеризма».

Об этом пишут польские издания RFM24 и Rzeczpospolita.

По его словам, предложенная поправка имеет целью предотвратить распространение так называемой «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской трагедии.

Если Сейм примет этот документ, то в Польше можно будет получить три года тюрьмы за «публичное пропаганду идеологии Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии».

«Для Польши бандеризм имеет особое и болезненное измерение. Он был непосредственно направлен против поляков, проживавших на „восточных крессах“, считавшихся препятствием для реализации националистического видения Украины», — цинично отмечается в обосновании. Следует отметить, что в официальном документе Польши западную часть Украины до сих пор называют «восточными крессами», как было при польской оккупации до 1939 года.

Кроме того, Навроцкий предлагает усилить наказание за незаконное пересечение государственной границы и организацию других лиц для этого. Изменения увеличат максимальное наказание за незаконное пересечение границы с трех до пяти лет лишения свободы.

Еще один законопроект Навроцкого продлевает необходимый срок проживания в Польше для получения гражданства с 3 до 10 лет.

По словам экспертов, все три законодательных инициативы направлены в той или иной степени против украинцев.

Ранее президент Польши публично заявил, что украинцев нужно сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН-УПА.