"Бандеровцы" не у власти, но имеют влияние на политику Украины, — Песков

Пресс-секретарь Путина считает, что в Украине сегодня в почете сторонники нацизма.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева о том, что к власти в Украине пришли "бандеровцы". Как сообщает РИА "Новости", представитель Путина подчеркнул, что это частное мнение Соловьева и его нельзя отождествлять с "официальной позицией Москвы".
В то же время Дмитрий Песков отметил, что сторонники нацизма в Украине якобы в почете.
"Они там есть, и они имеют огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины", — сказал пресс-секретарь Путина.
Напомним, ранее правоохранители обнаружили злоумышленников, которые облили краской памятник Степану Бандере во Львове. Ими оказались студенты одного из львовских учебных заведений.