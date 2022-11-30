"Бандеровские" проделки в Екатеринбурге: полиция разыскивает поджигателей машин с символом Z (видео)

Полиция в российском городе Екатеринбурге разыскивает "пробандеровски настроенных" поджигателей машин с буквой Z.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на ГУ МВД Свердловской области.

"Такие выходки действительно в Екатеринбурге зарегистрированы. Это произошло недавно на территории Чкаловского района", — заявил официальный представитель ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

По его словам, полицейские сыщики пытаются установить личности ночных поджигателей, анализируя видео с камер наблюдения, опрашивая жителей микрорайона, а также осуществляя другие "оперативные мероприятия, не подлежащие огласке".

Видео с поджогом автомобилей с наклеенными на них буквами Z в Екатеринбурге опубликовал журналист Александр Невзоров. Неизвестные забросали машины "коктейлями Молотова" или обливали их бензином и поджигали. Невзоров отметил, что он не знает, кто совершает поджоги, а видео ему послали.

Ранее в Екатеринбурге уже задерживали местного жителя, обливавшего красной краской машины с символами Z и V. Он объяснил свои действия пацифистскими взглядами. На задержанного составили три протокола о "дискредитации армии" (20.3.3. КоАП).

Также в начале октября неизвестный порубил топором машину с наклейкой Z в одном из дворов в микрорайоне Уралмаш.

Напомним, в российском Екатеринбурге активисты легиона "Свобода России" также подожгли железнодорожные поезда с горючим, которое должны были доставить оккупантам, воюющим в Украине.

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