Бандит выжил: украинскую собаку ударили лопатой и оставили умирать в Великобритании (фото)

Бедную собаку, которую во время войны вывезли из Украины в Великобританию, ударили лопатой и оставили умирать на обочине.

Немецкая овчарка по кличке Бандит получила перелом черепа. Травма была настолько серьезной, что обнажился мозг.

Бандита нашли надзиратели за собаками на Ридхэм Док Роуд, в Иваде, близ Ситингборна, графство Кент. Его срочно отвезли к ветеринару, где ему сделали операцию на голове.

Ожидается, что собака полностью поправится.

Пес Бандит / Фото: Angels 4 Dogs

У него есть микрочип, выданный в Украине в 2022 году, что свидетельствует о том, что ему около трех лет. Вполне возможно, что Бандита привез в Великобританию кто-то, кто бежал от войны.

Пес Бандит / Фото: Angels 4 Dogs

Сейчас Angels 4 Dogs ухаживают за пушистым и хотят найти ему новый дом. Благотворительный фонд для животных завален пожертвованиями. Любители собак покупали ему еду, лакомства и игрушки.

Корм, лакомство и игрушки, купленные для Бандита / Фото: Angels 4 Dogs

Ясмин Мосс, которая руководит организацией Angels 4 Dogs, поделилась: "Они сказали, что первые несколько дней после операции самые тяжелые, поскольку за это время у него может случится кровоизлияние в мозг. Но он в хорошем настроении, виляет хвостом и хорошо ест".

Ясмин и Бандит / Фото: Angels 4 Dogs

Бандита нашли в прошлую среду, 12 марта.

Ясмин добавила: "Бандита отвезли в отдаленную местность в Кенте. И разбили голову тем, что, по мнению ветеринара, могло быть лопатой, надеясь, что он умрет. Когда его нашли, он был свернут калачиком и едва цеплялся за жизнь. Я не могу себе представить, чтобы его любовью и доверием злоупотребляли так бездушно и жестоко. Бандит должен был быть найден. Знать, что этот мир не состоит из всех этих ужасающих вещей. Расследование показало, что у него есть незарегистрированный украинский чип, проданный в 2022 году. Это означает, что он, вероятно, приехал из Украины в Великобританию, возможно, с кем-то, кто бежал от войны".

Ясмин и Бандит / Фото: Angels 4 Dogs

За комментарием обратились в полицию графства Кент.

Напомним, в Киевской области женщина жестоко избила собаку. Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику.

