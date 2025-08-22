"Бандитов" не выпустят: Лукашенко отказал Трампу в увольнении политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко развеял надежду на массовое увольнение политзаключенных, о котором его просил Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора . Лукашенко заявил, что не будет упускать «бандитов».

Слова Лукашенко в ходе общения с прессой цитирует белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Просьба Трампа и ответ Лукашенко

По словам Лукашенко, тема освобождения заключенных была поднята во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. Он отметил, что предложение поступило от американской стороны, которая попросила его освободить всех политических заключенных.

Лукашенко сообщил, что в Беларуси действует специальная комиссия, рассматривающая запросы от осужденных, но окончательное решение остается за ним лично. Ранее, по его словам, в рамках «американского соглашения» уже были помилованы 16 человек.

Почему Лукашенко отказывается увольнять людей

По данным белорусской оппозиции и правозащитных групп, в белорусских тюрьмах остается до 1300 политических заключенных, большинство из которых попали в тюрьму после подавления массовых протестов 2020 года. Эту цифру озвучивал и американский президент.

Но Александр Лукашенко отрицает наличие политических заключенных в Беларуси, называя их «бандитами», которые «курили и взрывали». Он утверждает, что увольнение этих людей не поддержит общество.

Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Убирайте к себе, везите их туда. [Не стоит — ред.] рассчитывать на то, что мы выпустим курящих, бандитов взрывали, и они это признают. Мы их выпустим, а они снова будут против нас войну вести? Здесь меня общество не поддержит», - заявил Лукашенко.

Напомним, после телефонного разговора с Лукашенко президент США Дональд Трамп заявил, что считает "мощным лидером" самопровозглашенного президента Беларуси.