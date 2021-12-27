Бангкок официально отменил празднование Нового года

64,2% населения Таиланда считаются полностью вакцинированными от коронавируса.

Бангкок в понедельник, 27 декабря, объявил об отмене празднования Нового года на фоне увеличения количества новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

"Столичная администрация Бангкока (BMA) и соответствующие правительственные учреждения с сожалением объявляют об отмене мероприятий по празднованию Нового года, проводимых BMA в 50 районах, в том числе церемоний молитв и песнопений", — говорится в заявлении правительства Таиланда.

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В то же время, частному сектору решили не запрещать "проводить празднование обратного отсчета до Нового года" при соблюдении строгих карантинных ограничений.

За сутки в Таиланде положительные результаты тестов на коронавирус получили 2 437 человек, и общее количество зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 2 212 407. От осложнений COVID-19 умерли еще 18 тайцев (всего с начала пандемии — 21 598).

64,2% населения Таиланда считаются полностью вакцинированными от коронавирусной инфекции.

Тем временем в Китае зафиксировали самое большое за 21 месяц количество новых случаев заболевания COVID-19. В городе Сиань, более 13 миллионов жителей которого находятся на карантине, каждое домохозяйство только раз в три дня может отправлять одного из членов семьи в магазин.

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