Банк России готовится к введению санкций против инфраструктуры финансового рынка

Регулятор будет устанавливать значения для центральных контрагентов.

Банк России сообщил, что сможет устанавливать центральному контрагенту (ГК) контрольные значения обязательных нормативов по его ходатайству в случае нарушения центральным контрагентом обязательных нормативов при введении санкций или угрозе их введения по инфраструктуре финансового рынка.

Об этом пишет российский Интерфакс.

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Центральный Банк России отнес к существенным критериям, позволяющим ему это сделать, во-первых "изменения конъюнктуры финансовых рынков, вызванные введением или угрозой введения мер ограничительного характера иностранным государством, государственным объединением или союзом, государственным или межгосударственным учреждением иностранного государства, государственным объединением или союзом.

А во-вторых, в такие критерии входит также отказ или угроза отказа от проведения расчетов по открытым в иностранных банках-контрагентах счетам участников клиринга (безналичная финансовая операция, предусматривающая расчет за товар, услугу, ценные бумаги в соответствии с двусторонними обязательствами — ред.).

Причиной установления Банком контрольных значений обязательных нормативов может быть также ограничение или угроза ограничения допуска к номинированным в иностранных валютах активам, принадлежащим участникам клиринга.

Реализация хотя бы одного из названных критериев может быть достаточным условием установления регулятором контрольных значений для центральных контрагентов.

Напомним, Байден подписал указ о санкциях против "ДНР" и "ЛНР". Документом предусматривается запрет гражданам США инвестировать в ДНР и ЛНР, ввозить в США любые товары, услуги и технологии из этих регионов, а также экспортировать товары из США в ОРДЛО.

Кроме того, Франция анонсировала санкции против России за признание так называемых ЛДНР. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Франции при этой организации Николя Деривьер.

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