Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Банк России готовится к введению санкций против инфраструктуры финансового рынка

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Банк России готовится к введению санкций против инфраструктуры финансового рынка

Associated Press

Регулятор будет устанавливать значения для центральных контрагентов.

Банк России сообщил, что сможет устанавливать центральному контрагенту (ГК) контрольные значения обязательных нормативов по его ходатайству в случае нарушения центральным контрагентом обязательных нормативов при введении санкций или угрозе их введения по инфраструктуре финансового рынка.

Об этом пишет российский Интерфакс.

Центральный Банк России отнес к существенным критериям, позволяющим ему это сделать, во-первых "изменения конъюнктуры финансовых рынков, вызванные введением или угрозой введения мер ограничительного характера иностранным государством, государственным объединением или союзом, государственным или межгосударственным учреждением иностранного государства, государственным объединением или союзом.

А во-вторых, в такие критерии входит также отказ или угроза отказа от проведения расчетов по открытым в иностранных банках-контрагентах счетам участников клиринга (безналичная финансовая операция, предусматривающая расчет за товар, услугу, ценные бумаги в соответствии с двусторонними обязательствами — ред.).

Причиной установления Банком контрольных значений обязательных нормативов может быть также ограничение или угроза ограничения допуска к номинированным в иностранных валютах активам, принадлежащим участникам клиринга.

Реализация хотя бы одного из названных критериев может быть достаточным условием установления регулятором контрольных значений для центральных контрагентов.

Напомним, Байден подписал указ о санкциях против "ДНР" и "ЛНР". Документом предусматривается запрет гражданам США инвестировать в ДНР и ЛНР, ввозить в США любые товары, услуги и технологии из этих регионов, а также экспортировать товары из США в ОРДЛО.

Кроме того, Франция анонсировала санкции против России за признание так называемых ЛДНР. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Франции при этой организации Николя Деривьер.

Читайте также:

Следующая публикация