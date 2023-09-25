Банк спермы огласил конкурс среди студентов на самые быстрые сперматозоиды: что получат участники

Страна борется с проблемой низкой рождаемости.
В Китае банк спермы провинции Хэнань привлекает студентов университетов делать пожертвования, а также поучаствовать в оригинальном конкурсе.
Об этом пишет South China Morning Post.
Представитель учреждения выразил надежду, что больше студентов университетов станут донорами, поскольку качество их спермы лучше, чем у широкой публики.
"Из-за загрязнения окружающей среды и напряженной работы общее качество спермы ухудшилось. Это привело к бесплодию в супружеских пар, внося дисгармонию в их семьи и общество. Как и кровь, донорство спермы – это гуманитарная деятельность. Это может принести хорошие новости бесплодным парам. Поэтому мы призываем студентов университетов сдавать сперму, чтобы внести вклад в жизнь общества", - говорится в сообщении.
Дополнительным бонусом стало то, что банк спермы организовал конкурс в городе Чжэнчжоу. Его цель – найти мужчину с наибольшим количеством сперматозоидов и энергичной спермой.
Участники будут получать 200 юаней (27 долларов США) за каждое пожертвование в качестве компенсации за проезд и другие расходы.
Ожидается, что они сделают пожертвования от восьми до 20 раз в течение двухмесячного периода. Набравшие 20 пожертвований получат дополнительную награду в размере 2100 юаней.
После окончания конкурса участники также будут иметь профессиональную оценку фертильности. Будут выбраны два победителя: один за наибольшее количество сперматозоидов и один за самую энергичную сперму.
По словам организаторов, данные о победителях и анализе конкурса будут обнародованы таким образом, чтобы сохранить анонимность участников.
Напомним, мужчина умер на семь минут после аварии и увидел свои прошлые жизни. Его взяли "в ураганное путешествие" и показали разные прежние жизни.
Читайте также: