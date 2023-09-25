Банк спермы огласил конкурс среди студентов на самые быстрые сперматозоиды: что получат участники

В Китае банк спермы провинции Хэнань привлекает студентов университетов делать пожертвования, а также поучаствовать в оригинальном конкурсе.

Об этом пишет South China Morning Post.

Представитель учреждения выразил надежду, что больше студентов университетов станут донорами, поскольку качество их спермы лучше, чем у широкой публики.

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"Из-за загрязнения окружающей среды и напряженной работы общее качество спермы ухудшилось. Это привело к бесплодию в супружеских пар, внося дисгармонию в их семьи и общество. Как и кровь, донорство спермы – это гуманитарная деятельность. Это может принести хорошие новости бесплодным парам. Поэтому мы призываем студентов университетов сдавать сперму, чтобы внести вклад в жизнь общества", - говорится в сообщении.

Дополнительным бонусом стало то, что банк спермы организовал конкурс в городе Чжэнчжоу. Его цель – найти мужчину с наибольшим количеством сперматозоидов и энергичной спермой.

Участники будут получать 200 юаней (27 долларов США) за каждое пожертвование в качестве компенсации за проезд и другие расходы.

Ожидается, что они сделают пожертвования от восьми до 20 раз в течение двухмесячного периода. Набравшие 20 пожертвований получат дополнительную награду в размере 2100 юаней.

После окончания конкурса участники также будут иметь профессиональную оценку фертильности. Будут выбраны два победителя: один за наибольшее количество сперматозоидов и один за самую энергичную сперму.

По словам организаторов, данные о победителях и анализе конкурса будут обнародованы таким образом, чтобы сохранить анонимность участников.

Напомним, мужчина умер на семь минут после аварии и увидел свои прошлые жизни. Его взяли "в ураганное путешествие" и показали разные прежние жизни.

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