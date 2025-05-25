Банк Sparkasse заблокировал счет бывшего федерального канцлера Германии / © Associated Press

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Специализированный коммерческий банк Sparkasse заблокировал счет бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера, на который тот получал платежи из России. Переводы больше не засчитываются.

Об этом пишет BILD.

Шредер получает деньги, как представитель и глава наблюдательного совета компании Nord Stream 2. Компания переводит ему каждые полгода около 200 тысяч евро. Как правило, деньги поступают через отделение Газпромбанка в Люксембурге.

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Что известно о дружбе Шредера и Путина

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер стал лоббистом своего друга Владимира Путина спустя всего несколько месяцев после окончания службы канцлером в 2005 году.

«Благодаря работе на российских государственных концернах Шредер заработал миллионы. Этот факт давно является поводом для критики по отношению к политику», — говорится в материале.

Банк Sparkasse решил заблокировать счет Шредера из-за опасений американских санкций, если продолжит зачислять эти средства.

В то же время, как отмечают авторы материала, Шредер не находится под санкциями — дрега Путина до сих пор не внесена в список санкций, а санкции против Nord Stream 2 действуют еще с 2022 года и потому непонятно, почему банк решил заблокировать счет эксканцлера только в 2024 году.

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«Мы в принципе не выражаемся публично по поводу клиентских отношений. Поэтому просим понять, что мы не можем ответить на ваши вопросы», — прокомментировал ситуацию представитель банка.

Издание узнало, что за несколько недель до блокирования счета главой наблюдательного совета Sparkasse стал ярый критик Шредера обер-бургомистр Ганновера Белит Онай из партии «Зеленых». Как пишут авторы, к совпадению это мало похоже.

«Она неоднократно выступала против Шредера, а в 2022 году предложила лишить того звания почетного гражданина Ганновера „Учитывая, что Герхард Шредер не готов понести личные последствия в связи с войной в Украине, прекращение его почетного гражданства является логичным шагом“, — говорится в.

Шредер тогда опередил бургомистра и сам снял с себя почетное звание.

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Спикер Оная также отказался комментировать ситуацию с блокировкой счета в Sparkasse.

Источники из банковских кругов рассказали BILD, что Шредер пока не делает юридических шагов против Sparkasse. Недавно он дал понять, что по-прежнему поддерживает Nord Stream 2, поскольку природный газ полезен немецкой экономике и ее конкурентоспособности.

Напомним, ранее речь шла о том, что вслед за бывшим федеральным канцлером Германии Герхардом Шредером и Ангелой Меркель может потерять некоторые привилегии.

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