Банки четырех стран прекращают сотрудничество с платежной системой "Юнистрим" из-за санкций США

О прекращении переводов через Юнистримом сообщили банки Грузии, Армении, Узбекистана и Молдовы.

Один из последних доступных россиянам каналов по выводу средств за границу постепенно прекращает работу. Банки иностранных стран массово объявляют об отказе принимать платежи из РФ через систему "Юнистрим", банк-оператор которой в конце прошлой недели попал под санкции США. Это касается, в частности, стран бывшего СНГ.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его данным, переводы за границу через "Юнистрим", которая до войны обеспечивала до 40% таких операций и была одним из лидеров рынка, приостановили по меньшей мере три грузинских банка.

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"TBC bank прекратил работать с "Юнистримом" еще 21 июля. В понедельник с системой прекратили работу Bank of Georgia и Liberty bank — два самых больших в Грузии по размеру актива", — сообщил руководитель ОП.

В Армении, по его словам, от работы с "Юнистримом" отказались 4 из 18 банков, в Казахстане прием и отправку денег через "Юнистрим" прекратил государственный почтовый оператор "Казпочта", а в Узбекистане от работы с "Юнистримом" отказались "Ипотека-банк", Капиталбанк и "Халк-банк".

Сам "Юнистрим" остановил переводы в Грузию, Турцию и Израиль, отметил Ермак.

Позже стало известно, что крупнейшие банки Молдовы приостановили на неопределенный срок работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим".

Об этом сообщает NewsMaker.

О прекращении сотрудничества с "Юнистримом" во вторник, 25 июля, сообщили сразу четыре молдавских банка: MAIB, Moldindconbank, Fincombank и Victoriabank.

В MAIB объяснили изменения тем, что у российской системы "есть невыплаченная задолженность перед банком".

Сообщается, что во многих банках Молдовы не работает российская система денежных переводов Contact, а в других банках — система "Золотая корона".

Напомним, США вводят санкции против широкого круга юридических и физических лиц в сфере обороны, технологий, финансовых услуг и энергетических отраслей РФ.

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