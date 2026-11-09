Банки "обнулят", а интернет выключат на три месяца: ЦПД объясняет, откуда взялся фейк о кибератаке 17 ноября

Кибератака / © pexels.com

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В соцсетях массово распространяют конспирологическую теорию о якобы масштабной кибератаке 17 ноября 2026 года. Авторы сообщений утверждают, что хакеры «обнулят» банковские счета, а интернет по всему миру отключат на три месяца.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опроверг эти сообщения: никаких подтверждений такой угрозы нет.

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Кибератака 17 ноября: что утверждают в соцсетях

В сообщениях, которые стремительно распространяются в соцсетях, людей призывают срочно снимать деньги и покупать продукты.

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«Срочно готовьтесь! 17 ноября будет полностью выключен свет и интернет по всему миру по меньшей мере на 90 дней. Все карты и карточные счета будут заблокированы или обнулены. Снимайте наличные деньги уже сейчас и делайте запасы пищи!» — говорится в одном из типичных панических сообщений.

Такие сообщения создают ощущение неизбежной катастрофы и подталкивают панические действия. Однако в Центре противодействия дезинформации подчеркивают:

«Авторы подобных „вбросов“ опираются не на официальные заявления или документы, а на слухи, фейковые интервью и непроверенную информацию из анонимных источников».

Манипуляторы также используют в качестве «доказательства» реальные рекомендации правительств разных стран по подготовке к чрезвычайным ситуациям. Такие советы действительно существуют, но они стандартные гражданские протоколы.

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«На самом деле эти рекомендации не связаны с 17 ноября и не содержат никаких предупреждений о кибератаке или мировом коллапсе», — сообщили в ЦПД.

Тест системы оповещения в США 17 ноября: что известно

В конспирологическую теорию также добавили информацию о запланированной на 17 ноября проверке системы экстренного оповещения в США. Это действительно реальное событие, однако оно не имеет отношения к «выключению интернета» или блокированию банковских счетов.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) вместе с Федеральной комиссией по связи (FCC) проведет 17 ноября 2026 общенациональный тест системы экстренного оповещения. Во время проверки радио- и телекомпании кабельные, спутниковые и другие провайдеры могут примерно на одну минуту прервать обычный эфир.

«Это общенациональная проверка Системы экстренного оповещения… Это только тест. От общественности не требуются никакие действия», — говорится в официальном сообщении FEMA.

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В ЦПД повторно заверили: «Тест системы оповещения в США не подразумевает отключение интернета или доступа к банковским счетам. Никаких официальных сообщений об ограничениях или угрозах 17 ноября нет».

Эта конспирологическая теория объединяет несколько реальных фактов — рекомендации по запасам и плановый тест системы оповещения — с полностью вымышленным сценарием атаки, чтобы придать лжи вид достоверности.

В Центре противодействия дезинформации призывают сохранять спокойствие:

«Призываем не поддаваться панике, не распространять сомнительные сообщения и проверять информацию исключительно в официальных источниках — на сайтах государственных органов, банков, служб чрезвычайных ситуаций и авторитетных медиа».

Напомним, ранее мы сообщали о вражеской кибератаке в приложении «Воздушная тревога». Вечером 1 ноября украинцы массово начали получать фейковые уведомления о ядерной, радиационной и химической угрозе, а также уличные бои. Из-за инцидента команда сервиса временно приостанавливала его работу и выключала push-уведомление.

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