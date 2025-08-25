Банкир рассказал, когда в России закончатся деньги

Банкир рассказал, когда экономику России накроет инфляция / © Reuters

Учитывая огромные расходы на войну и международные санкции, экономика России оказалась в тяжелом положении. По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, страна-агрессор имеет серьезный дефицит бюджета, вынужденный покрывать за счет накоплений. Однако этих денег может не хватить, чтобы продолжать финансировать войну.

Об этом пишет 24 канал.

Дефицит бюджета и истощение накоплений

По словам Фурсы, российский федеральный бюджет в 2025 году испытывает значительный дефицит. В отличие от других стран, Россия не может привлекать внешние кредиты, кроме возможных займов от Китая. Для покрытия бюджетной «дыры» Кремль вынужден использовать свои накопления, так называемую «тумбочку», собранные за 30 лет высоких цен на нефть.

«На следующий год у них не будет денег для финансирования войны. Война — это очень дорого», — подчеркнул Фурса.

Угроза печати денег

Чтобы продолжать войну, России придется включать печатный станок в полную мощность. Сергей Фурса отмечает, что такой шаг всегда имеет очень плохие последствия для экономики страны.

По мнению банкира, в этой ситуации рациональным решением для России было бы принять предложение Трампа и выйти из конфликта, поскольку деньги на исходе. Однако он подвергает сомнению рациональность Владимира Путина, который, по его мнению, мыслит не как адекватный человек, а сквозь призму учебника по истории.

Другие экономические проблемы

Рост дефицита: за первые семь месяцев 2025 г. дефицит бюджета России в четыре раза превысил запланированный показатель.

Инфляция: в стране растет инфляция, заставляющая Центробанк повышать процентную ставку до рекордных значений.

Торговля с Китаем: товарооборот с Китаем сократился, поскольку снизился спрос на российские энергоносители и сырье (нефтепродукты, уголь, древесина, сжиженный газ).

Доктор экономических наук Игорь Липсиц сравнил экономику России с пожаром, который невозможно потушить. Поскольку ее финансовые проблемы обладают эффектом домино, а санкции и огромные расходы на войну негативно влияют на доходы россиян.

Напомним, в целях поддержки высоких расходов на оборону и финансирование войны в Украине российские власти готовятся повысить налоги и сократить расходы. Экономика страны испытывает значительную нагрузку, несмотря на заявления президента Владимира Путина о ее стабильности.

Российская экономика имеет определенный запас прочности на этот год, возможно еще на следующий, но вряд ли на более длительный период.

Президент США Дональд Трамп активизирует экономическое давление на Россию, пытаясь приостановить войну в Украине. Сочетая дипломатические сигналы с ультимативными угрозами, Трамп открыто говорит о планах нанести удар по нефтедолларам, финансирующим российскую армию.