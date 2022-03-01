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Банковские карты РФ превращаются в мусор: Visa заблокировали доступ нескольким финучреждениям оккупантов

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Банковские карты РФ превращаются в мусор: Visa заблокировали доступ нескольким финучреждениям оккупантов

Карточки, выпущенные этими банками РФ, прекратят работу за границей и в иностранных онлайн-магазинах.

Visa и Mastercard заблокировали доступ подсанкционным банкам России, напавший на Украину и продолжающей агрессию, к пользованию своими услугами.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в Telegram.

"Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским банкам. Ранее президент Украины обращался к Mastercard и Visa с просьбой заблокировать платежные системы в России", – написал Федоров.

В ВРУ уточнили, что речь идет о банках, находящихся под санкциями. Это означает, что карты этих банков будут работать только в России. Ими не смогут рассчитаться на границе и в зарубежных онлайн-магазинах.

Visa осуждает вторжение россиян на территорию Украины и поддерживает украинский народ. Кроме того, Visa Foundation предоставит $2 млн фонда UNICEF для гуманитарной помощи украинцам.

А также удвоит сумму всех пожертвований сотрудников (до $1 млн) в фонды UNICEF и Красный Крест, чтобы оказывать помощь Украине.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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