Банковские карты РФ превращаются в мусор: Visa заблокировали доступ нескольким финучреждениям оккупантов

Карточки, выпущенные этими банками РФ, прекратят работу за границей и в иностранных онлайн-магазинах.

Visa и Mastercard заблокировали доступ подсанкционным банкам России, напавший на Украину и продолжающей агрессию, к пользованию своими услугами.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в Telegram.

"Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским банкам. Ранее президент Украины обращался к Mastercard и Visa с просьбой заблокировать платежные системы в России", – написал Федоров.

В ВРУ уточнили, что речь идет о банках, находящихся под санкциями. Это означает, что карты этих банков будут работать только в России. Ими не смогут рассчитаться на границе и в зарубежных онлайн-магазинах.

Visa осуждает вторжение россиян на территорию Украины и поддерживает украинский народ. Кроме того, Visa Foundation предоставит $2 млн фонда UNICEF для гуманитарной помощи украинцам.

А также удвоит сумму всех пожертвований сотрудников (до $1 млн) в фонды UNICEF и Красный Крест, чтобы оказывать помощь Украине.