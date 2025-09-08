"Бархатный сезон" сорван: из-за нефтяного пятна туристы уезжают из Крыма или отменяют бронирование

Отдых в Крыму / Иллюстративный фото / © УНИАН

В этом году бархатный сезон для россиян в Крыму пошел «не по плану». Так, на оккупированный полуостров движется огромное нефтяное пятно. Большинство туристов из РФ либо упаковывают чемоданы и уезжают домой, либо отменяют бронирование до приезда.

Российскую Анапу уже накрыло нефтяное пятно

Отдыхающим в Крыму не повезло

Как сообщается, пятно образовалось при загрузке нефтепродуктов на турецкий танкер в Новороссийске. Это происходило прямо в море из трубопровода, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Однако шланг разорвался, из-за чего 10 тонн нефти утекло в море. В результате образовалось нефтяное пятно, прошедшее от Новороссийска вдоль побережья Анапы, сейчас оно приблизилось к Керченскому проливу. В последней локации она разделилась на несколько пятен меньшего размера. В частности, разлив нефти, по сообщениям местных, уже видели в поселке Заветное Ленинского района.

Вот что рассказали жители Крыма:

«У нас что ни год, то проблема. Это ужасный шторм, что уже два года не могут ремонты набережных сделать. Это мазут, который искали на всех пляжах. Теперь нефть к нам плывет. И все из-за этих танкеров. Море уже давно неодушевлено, сейчас полно водорослей, тины, все это не от чистой воды. Загадали все побережье, раньше такого не было», — возмущается жительница Ялты Анна Ивановна.

«Приехавшие на машинах уже убегают отсюда, потому что пару дней и купаться будут в нефти. Ветер уже давно дует с моря на берег, поэтому нефтепродукты сюда быстро донесет. Многие отменяют свои бронирования, потому что отдыхать в такой экологической ситуации не хотят. Уехать не могут те, кто получил льготные путевки в санатории и привязан к железнодорожным билетам. Я знаю несколько хозяев минигостиниц и гостевых домов, в которых отменили бронирование на сентябрь. Люди не поехали в грязную Анапу, а теперь и Крым такой же грязный», — анонимно рассказал один из участников туристического бизнеса на полуострове.

Традиционно, российские оккупационные власти масштабы отрицают проблему. Они уверяют: экологической катастрофы нет, а все сообщения о нефтяном пятне — это фейк. Мол, утечку локализовали сразу после инцидента. Однако экозащитники заявляют, что заявления о том, что «все в норме», не соответствуют действительности. Как известно, КТК уже не в первый раз грубо нарушает экологическое законодательство.

Как мы писали ранее, из-за инцидента с погрузкой танкера у Новороссийска в Черное море попали нефтепродукты. Образовалось пятно площадью около 350 квадратных километров. Теперь она дрейфует в направлении аннексированного Крыма

По последним данным, площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в результате утечки вблизи Новороссийска составляет около 350 квадратных километров. А минимальная оценка объема нефтепродуктов — более 10 тонн.