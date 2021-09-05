Баррикады и слезоточивый газ: в Черногории произошли столкновения из-за интронизации митрополита Сербской церкви

14 человек были задержаны, двое арестованы, а семь полицейских получили ранения.
В черногорском городе Цетинье произошли столкновения демонстрантов с полицией. Митингующие выступали против интронизации нового митрополита Сербской церкви в Черногории и приезда в страну сербского патриарха.
Об этом сообщает BBC News и Reuters.
"Мы сегодня на баррикадах, потому что нам надоело, что Белград отрицает существование нашей нации и говорит нам, какие наши религиозные права. Все религиозные объекты (церкви), построенные в Черногории, принадлежат людям здесь и государству Черногория", — заявила протестующая Анжела Иванович.
Президент страны Мило Джуканович даже призвал черногорцев сорвать церемонию.
В Цетинье — исторической столице Черногории, демонстранты перекрывали дороги, строили баррикады, зажигали шины, а также бросали в полицейских камни.
В ответ полиция применила слезоточивый газ против протестующих. 14 человек были задержаны, двое арестованы, а семь полицейских получили ранения.
Terrible scenes from Montenegro. The government did everything for this to happen. Serbian church even more. Patriarch Porfirius met with government Maybachs pic.twitter.com/dXCHl8gEHZ— Ljubomir Filipović (@ljubofil) September 4, 2021
Protesters in Montenegro clash with hundreds of riot police ahead of the inauguration of the new head of the Serbian Orthodox church pic.twitter.com/aZcnAzdTBk— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 4, 2021
Из-за угрозы нападения сербского патриарха Порфирия и нового митрополита СПЦ в Черногории Иоаникия доставили в Цетинье на вертолете.
Как сообщает "Балканський оглядач", после начала интронизации блокирование дорог в направлении Цетинье завершилось. Граждане оставили баррикады.
Напомним, что Черногория провозгласила независимость от Сербии в 2006 году. Сербскую церковь в Черногории называют одним из инструментов влияния Белграда на Подгорицу.
В прошлом году Сербская церковь, несмотря на пандемию и карантин устраивала в Черногории многотысячные митинги против закона, который предусматривает национализацию храмов, возведенных до 1918 года. От коронавируса умер предыдущий глава СПЦ в Черногории митрополит Амфилохий. У него на похоронах заразился COVID-19 сербский патриарх Ириней, который также вскоре умер . Вместо него патриархом избрали митрополита Порфирия.
Осенью 2020 года Черногория и Сербия выслали послов друг друга через спор относительно решения столетней давности.