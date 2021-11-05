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"Башня из пиццы": президент Бразилии неправильно назвал Пизанскую башню и стал героем мемов

"Башня из пиццы": президент Бразилии неправильно назвал Пизанскую башню и стал героем мемов

Associated Press

Создатели мэмов вспомнили и другие оговорки бразильского президента.

В Сети смеются над оговоркой президента Бразилии Жаира Болсонару, который назвал Пизанскую башню "Torre di Pizza" или "Башней из пиццы".

Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что во время выступления на церемонии открытия аукциона 5G в бразильской столице в четверг, 4 ноября, глава государства вспомнил свою недавнюю поездку в Италию, где он принимал участие в саммите "Большой двадцатки".

"Я путешествую по Бразилии, а также по всему миру. Недавно был в Италии. Все путешествие я проехал на машине, всего два часа, у меня была Сеть. И когда я пошел посетить "Torre di Pizza", меня поразило, как один мальчик спросил меня: "А что с Амазонией? Горит?" - высказался он.

В издании отмечают, что это не первая оговорка Болсонару за последнее время. Так, недавно он назвал лидера итальянской партии Маттео Сальвини "Сальвати", а также спутал специального уполномоченного президента США по климату Джона Керри с комиком Джимом Керри.

Пользователи соцсетей тоже вспомнили все оговорки бразильского президента и создали ряд забавных мемов. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них ниже.

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