"Башня из пиццы": президент Бразилии неправильно назвал Пизанскую башню и стал героем мемов

Создатели мэмов вспомнили и другие оговорки бразильского президента.
В Сети смеются над оговоркой президента Бразилии Жаира Болсонару, который назвал Пизанскую башню "Torre di Pizza" или "Башней из пиццы".
Об этом сообщает ANSA.
Отмечается, что во время выступления на церемонии открытия аукциона 5G в бразильской столице в четверг, 4 ноября, глава государства вспомнил свою недавнюю поездку в Италию, где он принимал участие в саммите "Большой двадцатки".
"Я путешествую по Бразилии, а также по всему миру. Недавно был в Италии. Все путешествие я проехал на машине, всего два часа, у меня была Сеть. И когда я пошел посетить "Torre di Pizza", меня поразило, как один мальчик спросил меня: "А что с Амазонией? Горит?" - высказался он.
В издании отмечают, что это не первая оговорка Болсонару за последнее время. Так, недавно он назвал лидера итальянской партии Маттео Сальвини "Сальвати", а также спутал специального уполномоченного президента США по климату Джона Керри с комиком Джимом Керри.
Пользователи соцсетей тоже вспомнили все оговорки бразильского президента и создали ряд забавных мемов. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них ниже.
Bolsonaro combina com Jim Carrey на версии 3 de “Debi & Lóide” на Torre de Pizza в Nono Mussolini pic.twitter.com/rIKtGZW1OT— Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) November 4, 2021
Bolsonaro vira piada впоследствии confundir Torre de Pisa com 'Torre de Pizza'; veja → https://t.co/z7yYbIGwkd pic.twitter.com/RQAP7OcYgY— iG Último Segundo (@ultimosegundo) November 4, 2021
Bolsonaro говорит "Торре де Пизза" в письме к итальянской Torre de Pisa— Frontera Viva (@VivaFrontera) November 5, 2021
El president brasileño Jair Bolsonaro es refirió el jueves al famoso monumento italiano de la Torre de Pisa com "Torre de Pizza", что provocó numerosos memes y bromas a Internet. pic.twitter.com/EdpkBlNUsR
#torredepizza Bolsonaro says he visted the "Pizza Tower" pic.twitter.com/yLrJEPw2DY— carmen araujo (@carmenbrasil) November 4, 2021
ele vai se meter em muita encrenca— memecrata (@memecrata) November 4, 2021
e viver altas aventuras на Италия...
Bolsonaro em: Torre de Pizza.
com Jim Carrey e Carluxo pic.twitter.com/lKAqaO9hxk
Como Bolsonaro vê/como é— jeniffer_eliane (@jenifferEliane_) November 4, 2021
'Torre de Pizza' Torre de Pisa pic.twitter.com/NH4NHk5yh5
BOLSONARO CHAMA TORRE DE PISA DE "TORRE DE PIZZA" EM LEILÃO DO 5G— TV Afiada (@ConversaAfiada) November 4, 2021
Assista: https://t.co/yDB89ZQ9O4 pic.twitter.com/hfQWAcIMLl
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