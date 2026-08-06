«Башня, вы меня слышите?»: вертолет Трампа попал в опасную ситуацию над Вашингтоном

Дональд Трамп / © Associated Press

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Вертолет Marine One, на котором был президент США Дональд Трамп, и пассажирский самолет рейса Envoy Air приблизились очень близко друг к другу, что создало опасную ситуацию для обоих воздушных судов.

Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией, The New York Times.

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По информации собеседников, инцидент произошел над Вашингтоном 4 августа после 14.30. Трамп летел из Белого дома на объединенную базу Эндрю в рамках первого этапа запланированной поездки в Лос-Анджелес.

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По словам двух человек, знакомых с предварительными выводами Федерального управления гражданской авиации, Marine One приблизился к пассажирскому самолету на расстояние 1,3 км по горизонтали и 213 м по вертикали.

Разговор пилотов и диспетчеров

Согласно аудиозаписям, опубликованным на ATC, перед взлетом экипаж Marine One трижды пытался связаться с диспетчерами в башне Национального аэропорта и предупредить, что до взлета осталось три минуты. Однако диспетчер якобы не услышал сообщения, и вертолет начал двигаться дальше. Вертолет с Трампом оказался на траектории полета пассажирского самолета Envoy Air.

«Башня, просто хочу убедиться, что вы меня слышите, морской пехотинец Один, три минуты до подъема», — сообщил по радио около 14:31 член экипажа вертолета, согласно аудиозаписи на ATC.com.

В ответ он не получил ни слова.

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«Башня, вы слышите?» — спросил еще раз член экипажа Marine One.

Тогда на записи слышно, что контролер приглушенно ответил, что последний звонок был сломан и нечитален. Непонятно, о каком экипаже он имел в виду.

«Marine One» повторил свое сообщение в третий раз. Пилоты взлетели.

Около 2:34 вертолет снова сообщил по радио башню: «Национальная башня, Морская пехота один, двигаемся согласно инструкции».

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Что установило Федеральное управление гражданской авиации США

По правилам Федерального управления гражданской авиации США (FAA), опасным считается сближение самолетов на расстояние менее 2,4 км по горизонтали или менее 152 метров по высоте. Однако эти показатели могут быть изменены в зависимости от типа воздушного пространства и самолетов.

В FFA предварительно установили, что произошла «временная потеря дистанции». Она заверила, что президент не находился в опасности, но проверка нарушений правил безопасности продолжается.

Комментарий Белого дома

Представитель Белого дома Куш Десаи, комментируя ситуацию с самолетами, подчеркнул, что Marine One пилотируют лучшие авиаторы мира. Он добавил, что Белый дом имеет к ним полное доверие.

«Хотя президенту ничего не угрожало во время вчерашней временной потери дистанции, Белый дом продолжает сотрудничать с соответствующими военными, Федеральным управлением авиации и другими службами безопасности, чтобы обеспечить дальнейшую безопасность президента», — сказал Десаи.

Покушения на Трампа — последние новости

Напомним, по информации СМИ, в Калифорнии предотвращено шестое покушение на жизнь президента США Дональда Трампа. Правоохранители изъяли заряженное оружие, бронежилет, винтовку типа AR и записную книжку с «тревожными заявлениями».

Ранее разведка Израиля передала Соединенным Штатам новые разведывательные данные о подготовке Ираном нового покушения на президента США Дональда Трампа.

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