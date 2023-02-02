Бастовали полмиллиона человек: в Лондоне состоялся крупнейший митинг за более чем 10 лет

В среду, 1 февраля, в Лондоне протестовали учителя, водители, пограничники, а также сотрудники аэропортов и морских портов. На улицы столицы Великобритании вышли около полумиллиона человек, требовавших повышения заработной платы.

Из-за массовой акции протеста закрыли школы и изменили график работы транспорта, сообщает Euronews.

Британский Конгресс профсоюзов назвал эту забастовку самой большой с 2011-го года.

"Мы бастуем, потому что за последние 10 лет нам фактически снижали зарплату", — сказал один из участников протеста по имени Грэм.

В Лондоне состоялся самый большой протест с 2011 года

Британский премьер-министр Риши Сунак осуждает забастовку. Правительство государства считает, что повышение зарплаты будет способствовать инфляции, сообщает Reuters.

Напомним, 31 января во Франции протестовали более 1,2 млн человек. Митингующие выступали против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Бразилии вспыхнули протесты. Многие граждане оказались согласны с результатами выборов 30 октября прошлого года. Сторонники экспрезидента ворвались в правительственные здания, из-за чего в стране ввели чрезвычайное положение.

Британию охватил транспортный паралич из-за забастовки работников железной дороги и метро

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