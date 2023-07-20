"Батька, родненький": жители Кубани поменяли "фюрера" и просят помощи у Лукашенко

Репутация Путина в глазах простых россиян после мятежа "вагнеровцев" претерпела окончательный крах и теперь они ищут нового "царя".

На Кубани жители станицы Полтавской, в которой продолжает функционировать мусорный полигон, записали "челобитную к доброму царю" с просьбой решить их проблемы. Но, как не странно, адресуют они свою просьбу не к Путину, а к белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Курьезное видео появилось в Сети.

"Григорич, дорогой наш, мы все видели, как ты остановил "марш справедливости" (военный мятеж ЧВК "Вагнера - Ред.). Сейчас жители станицы Полтавская готовы пойти таким же маршем на Москву! Невозможно здесь жить! Нас просто убивают! Экологический геноцид. Батька, родненький, только на тебя надежда! Батька, помоги" – говорится в обращении россиян.

Россияне просят Лукашенко, чтобы он донес их проблему к Путину. Отметим, что это видео подтверждает тезис о крахе репутации Путина в глазах простых россиян после мятежа "вагнеровцев".

Видео "челобитной" кубанцев к Лукашенко смотрите по ссылке.

Отметим, что прозвище "батька" (белор. – "бацька") применительно к Лукашенко впервые было использовано в середине 1990-х годов. Сам он поощрял это и даже в ряде интервью сам называл себя таким прозвищем.

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин 24 июня остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот.

Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что это именно он договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.

Читайте также: