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"Бавовна" на Белгородщине и пожар на НПЗ на Кубани: главные новости ночи 31 мая 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
702
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" на Белгородщине и пожар на НПЗ на Кубани: главные новости ночи 31 мая 2023 года

Происшествия произошли ночью 31 мая 2023 года в России / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 31 мая 2023 года:

  • Новая "бавовна": на Белгородщине очевидцы заявили о "прилете" и большом пожаре (фото) Читать дальше –>
  • На Кубани произошел взрыв и пожар на территории НПЗ: российским властям видится атака "украинского беспилотника" Читать далее –>
  • Нельзя сравнивать атаку дронов на Москву с постоянными обстрелами Украины — ООН Читать далее –>
  • Россия разместила на ЗАЭС 500 военных и 50 единиц тяжелого вооружения — Кислица в ООН Читать далее –>
  • На Донбассе кафиры пытаются навязывать молодежи кремлевскую идеологию, чтобы милитаризировать ее Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
702
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