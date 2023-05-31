"Бавовна" на Белгородщине и пожар на НПЗ на Кубани: главные новости ночи 31 мая 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 31 мая 2023 года:
- Новая "бавовна": на Белгородщине очевидцы заявили о "прилете" и большом пожаре (фото) Читать дальше –>
- На Кубани произошел взрыв и пожар на территории НПЗ: российским властям видится атака "украинского беспилотника" Читать далее –>
- Нельзя сравнивать атаку дронов на Москву с постоянными обстрелами Украины — ООН Читать далее –>
- Россия разместила на ЗАЭС 500 военных и 50 единиц тяжелого вооружения — Кислица в ООН Читать далее –>
- На Донбассе кафиры пытаются навязывать молодежи кремлевскую идеологию, чтобы милитаризировать ее Читать далее –>
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