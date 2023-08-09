"Бавовна" на Дальнем Востоке РФ: около военно-морской базы раздались взрывы – что известно (фото)

В российском Владивостоке в ночь на 9 августа прогремели взрывы в районе военно-морской базы.

Об этом сообщило издание Astra.

Ночью в местных пабликах появились сообщения, где жители рассказали, что слышали взрывы, после чего вызвали на место происшествия полицию, пожарных и ФСБ.

В пресс-службе Восточного военного округа заявили, что в городе якобы прошла тренировка корвета "Громкий".

Местный политик Максим Чихунов написал пост о том, что сотрудники ФСБ отдали приказ жителям не рассказывать о происшествии.

"Утром приезжали сотрудники ФСБ, опрашивали нас. Соседке сказали никому не говорить о произошедшем. Мы фото пытались сделать, но у нас там деревья и ничего не видно было. Ну и поздно же уже было мы проснулись от этого взрыва. После запах был сильный как будто пластмасса горит и все", — рассказали очевидцы.

Сообщения в местных каналах о взрывах во Владивостоке/Фото: Astra

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о новой атаке неизвестных боевых беспилотников на столицу РФ.

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