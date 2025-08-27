- Дата публикации
"Бавовна" на нефтепроводе "Рязань-Москва": в ГУР сообщили о последствиях взрыва
Нефтепровод, атакованный в Рязанской области 26 августа, является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в Москву.
Вчера, 26 августа, Рязанскую область РФ накрыл мощный «хлопок». Да, произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе «Рязань-Москва».
Об этом рассказали источники ТСН в Главном управлении разведки МО Украины.
Как сообщили российские телеграмм-каналы, после мощного «хлопка» в районе города Рязань начался пожар.
«Очевидцы сообщают, что под Рязанью после сильного хлопка возник большой пожар. Официальная информация уточняется», — говорилось в сообщении.
На место выехали соответствующие службы по ликвидации последствий удара. В частности, о наличии правоохранителей и ремонтных бригад сообщили жители села Божатково.
По данным ГУР МО, с 2018 года перепрофилирована под снабжение автомобильного бензина компанией «Транснефть», обеспечивающей потребности российской армии.
«В настоящее время транспортировка нефтепродуктов в Москву временно остановлена, а представители „Транснефти“ подсчитывают ущерб от инцидента», — отметили в ведомстве.
Ранее жители Рязани сообщили о серии взрывов над городом. В нескольких районах видны пожары.
По словам очевидцев, силы ПВО отражают атаки вроде бы украинских беспилотников. Громкие взрывы были слышны над аэродромом Дягилево. Официальной информации пока нет.