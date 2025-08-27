"Бавовна" на нефтепроводе "Рязань-Москва": в ГУР сообщили о последствиях взрыва

Атака на Россию / © ТСН.ua

Вчера, 26 августа, Рязанскую область РФ накрыл мощный «хлопок». Да, произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе «Рязань-Москва».

Об этом рассказали источники ТСН в Главном управлении разведки МО Украины.

Как сообщили российские телеграмм-каналы, после мощного «хлопка» в районе города Рязань начался пожар.

«Очевидцы сообщают, что под Рязанью после сильного хлопка возник большой пожар. Официальная информация уточняется», — говорилось в сообщении.

На место выехали соответствующие службы по ликвидации последствий удара. В частности, о наличии правоохранителей и ремонтных бригад сообщили жители села Божатково.

По данным ГУР МО, с 2018 года перепрофилирована под снабжение автомобильного бензина компанией «Транснефть», обеспечивающей потребности российской армии.

«В настоящее время транспортировка нефтепродуктов в Москву временно остановлена, а представители „Транснефти“ подсчитывают ущерб от инцидента», — отметили в ведомстве.

Ранее жители Рязани сообщили о серии взрывов над городом. В нескольких районах видны пожары.

По словам очевидцев, силы ПВО отражают атаки вроде бы украинских беспилотников. Громкие взрывы были слышны над аэродромом Дягилево. Официальной информации пока нет.