"Бавовна" накрывает новые регионы РФ: взрывы разорвали Уфу, горит нефтяной объект (видео)

Уфа

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Беспилотники 8 июля атаковали Уфу в Башкиростане (РФ). Вероятно, удар пришелся на нефтяной объект врага, вспыхнул пожар.

Об этом пишут телеграмм-каналы.

Жители активно публикуют кадры последствий в соцсетях. В частности, появилось фото БпЛА «Февраль» в небе Уфы. В Сети шутят, что этот аппарат — частый гость в регионе.

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Уфа

Россияне зафиксировали атаку на видео.

Уфа

Уфа

По предварительным данным, горит нефтяной объект РФ после поражения Силами обороны Украины. Пожар, очевидно, довольно масштабный.

Уфа

Информация уточняется. Больше деталей будут обнародованы впоследствии.

Как сообщалось, 7 июля Московская область оказалась под атакой беспилотников. По сообщениям росСМИ, вероятными целями стали военные объекты, в том числе Краснозаводский химический завод, производящий компоненты для боеприпасов и ракет, а также ЦНИТОЧМАШ в Климовске и Центральный НИИ специального машиностроения в Хотькове. Официальную информацию о последствиях ударов и масштабах повреждений российские власти не обнародовали.

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