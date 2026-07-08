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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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47
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"Бавовна" накрывает новые регионы РФ: взрывы разорвали Уфу, горит нефтяной объект (видео)

После атаки дронов над небом русской Уфы поднялся густой столб дыма.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Уфа

Уфа

Беспилотники 8 июля атаковали Уфу в Башкиростане (РФ). Вероятно, удар пришелся на нефтяной объект врага, вспыхнул пожар.

Об этом пишут телеграмм-каналы.

Жители активно публикуют кадры последствий в соцсетях. В частности, появилось фото БпЛА «Февраль» в небе Уфы. В Сети шутят, что этот аппарат — частый гость в регионе.

Уфа

Уфа

Россияне зафиксировали атаку на видео.

Уфа

Уфа

По предварительным данным, горит нефтяной объект РФ после поражения Силами обороны Украины. Пожар, очевидно, довольно масштабный.

Уфа

Уфа

Информация уточняется. Больше деталей будут обнародованы впоследствии.

Как сообщалось, 7 июля Московская область оказалась под атакой беспилотников. По сообщениям росСМИ, вероятными целями стали военные объекты, в том числе Краснозаводский химический завод, производящий компоненты для боеприпасов и ракет, а также ЦНИТОЧМАШ в Климовске и Центральный НИИ специального машиностроения в Хотькове. Официальную информацию о последствиях ударов и масштабах повреждений российские власти не обнародовали.

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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