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"Бавовна" накрывает новые регионы РФ: взрывы разорвали Уфу, горит нефтяной объект (видео)
После атаки дронов над небом русской Уфы поднялся густой столб дыма.
Беспилотники 8 июля атаковали Уфу в Башкиростане (РФ). Вероятно, удар пришелся на нефтяной объект врага, вспыхнул пожар.
Об этом пишут телеграмм-каналы.
Жители активно публикуют кадры последствий в соцсетях. В частности, появилось фото БпЛА «Февраль» в небе Уфы. В Сети шутят, что этот аппарат — частый гость в регионе.
Россияне зафиксировали атаку на видео.
По предварительным данным, горит нефтяной объект РФ после поражения Силами обороны Украины. Пожар, очевидно, довольно масштабный.
Информация уточняется. Больше деталей будут обнародованы впоследствии.
Как сообщалось, 7 июля Московская область оказалась под атакой беспилотников. По сообщениям росСМИ, вероятными целями стали военные объекты, в том числе Краснозаводский химический завод, производящий компоненты для боеприпасов и ракет, а также ЦНИТОЧМАШ в Климовске и Центральный НИИ специального машиностроения в Хотькове. Официальную информацию о последствиях ударов и масштабах повреждений российские власти не обнародовали.