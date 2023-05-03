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"Бавовна" посетила Путина: у стены Кремля раздались взрывы (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" посетила Путина: у стены Кремля раздались взрывы (фото)

В районе Кремля 3 мая раздались взрывы / Фото: Getty Images

После взрыва к кремлевской стене вышли люди с фонарями.

В ночь на 3 мая в районе Кремля в Москве раздались два мощных взрыва, после чего в небо вздымался густой дым и выключилась подсветка стены.

Об этом сообщают жители Москвы в социальных сетях, публикуя видеоподтверждение.

По их словам, звук был похож на гром. Также жители дома, расположенного напротив стены Кремля, после "хлопка" на набережной видели искры в небе и людей с фонариками. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной была выключена.

Что стало причиной взрыва и какие последствия – неизвестно. Российская пропаганда никак не комментирует эту ситуацию.

В районе Кремля 3 мая раздались взрывы. ФОТО: сундук из телеграмм-канала / ©
В районе Кремля 3 мая раздались взрывы. ФОТО: сундук из телеграмм-канала

Напомним, по всей России массово отменяют парады на 9 мая из-за страха "хлопка". В Москве даже разработали инструкцию на случай воздушной атаки БПЛА Украины.

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Дата публикации
Просмотры
17к
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