"Бавовна" посетила Путина: у стены Кремля раздались взрывы (фото)

После взрыва к кремлевской стене вышли люди с фонарями.
В ночь на 3 мая в районе Кремля в Москве раздались два мощных взрыва, после чего в небо вздымался густой дым и выключилась подсветка стены.
Об этом сообщают жители Москвы в социальных сетях, публикуя видеоподтверждение.
По их словам, звук был похож на гром. Также жители дома, расположенного напротив стены Кремля, после "хлопка" на набережной видели искры в небе и людей с фонариками. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной была выключена.
Что стало причиной взрыва и какие последствия – неизвестно. Российская пропаганда никак не комментирует эту ситуацию.
Напомним, по всей России массово отменяют парады на 9 мая из-за страха "хлопка". В Москве даже разработали инструкцию на случай воздушной атаки БПЛА Украины.
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