- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
"Бавовна" посетила Смоленск: в городе раздавались мощные взрывы (видео)
Дроны атакуют Смоленск: взрывы прогремели возле заправки «Лукойл».
В ночь на 12 сентября беспилотники массированно атаковали Смоленск в России.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ и паблики.
Telegram-канал Exilenova+ пишет, что в результате атаки вспыхнул пожар на одной из автозаправок. В других пабликах уточняют, что зафиксировано попадание в заправку «Лукойла».
Россияне утверждают, что идет атака БпЛА на ряд областей РФ.
Ранее сообщалось, что дроны от «Мадяра» устроили фейерверки на российской нефтестанции.