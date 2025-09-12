"Бавовна" посетила Смоленск: в городе раздавались мощные взрывы (видео)

Скриншот с видео взрыва

В ночь на 12 сентября беспилотники массированно атаковали Смоленск в России.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ и паблики.

Telegram-канал Exilenova+ пишет, что в результате атаки вспыхнул пожар на одной из автозаправок. В других пабликах уточняют, что зафиксировано попадание в заправку «Лукойла».

Россияне утверждают, что идет атака БпЛА на ряд областей РФ.

Ранее сообщалось, что дроны от «Мадяра» устроили фейерверки на российской нефтестанции.