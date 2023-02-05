"Бавовна" в Белгородской области: местные показали видео взрывов

В Белгородской области РФ – очередная "бавовна".

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщают местные Телеграммы-каналы.

В сообщениях говорится, что после взрыва сработали сигнализации автомобилей. В настоящее время власти не комментируют инцидент.

Напомним, 13 октября в поселке Октябрьский под Белгородом – в 40 км от границы Украины – раздались взрывы – местные власти сообщили, что подорван состав боеприпасов и начался пожар и детонация боеприпасов.

Накануне стало известно, что в самом городе Белгороде была воздушная тревога, неизвестная ракета (или ее обломки) частично разрушила технический и 16-й этажи жилого дома.

18 декабря в российском городе Белгород слышали взрывы, над одним из домов поднялся столб дыма. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, над городом работало ПВО, в районе 1 человек погиб, в общей сложности ранения получили восемь человек.

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