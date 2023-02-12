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"Бавовна" в Белгородской области РФ: местные сравнили инцидент со взрывом на железной дороге

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
625
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в Белгородской области РФ: местные сравнили инцидент со взрывом на железной дороге

Фото: ТСН.ua

В Белгородской области России, в частности, в Новом Осколе произошла "бавовна"

Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

В частности, местные жители сообщают о нескольких мощных взрывах.

"В последний раз так было, когда железную дорогу возле нас взорвали", — рассказал очевидец.

Российские власти ситуацию пока никак не комментировали.

В социальных сетях утверждается, что, по предварительным данным, громкие звуки связаны с «работой» ВС РФ.

Также на днях власти области заявили об обстреле села Казинка в Валуйском районе.

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Дата публикации
Просмотры
625
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