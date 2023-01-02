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"Бавовна" в Брянской области РФ: поврежден объект энергоснабжения, отсутствует электричество

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4443
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в Брянской области РФ: поврежден объект энергоснабжения, отсутствует электричество

Фото: Getty Images

Российские власти обвинили Украину в том, что "украинский дрон" атаковал объект в Брянской области.

Об этом пишет пропагандистское ТАСС.

Мол, «украинский беспилотник повредил энергообъект в Брянской области, пострадавших нет».

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», - говорится в сообщении.

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Пожар на энергообъекте в Брянской области продолжается – люди набирают воду.

По данным источников российских пабликов в Климовском районе Брянской области РФ до сих пор пытаются потушить горящий объект, ранее атаковавший "украинский беспилотник".

Ранее сообщалось об "бавовне" в Воронеже. Мол, в соцсетях информируют о взрывах в районе аэродрома Балтимор

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Дата публикации
Просмотры
4443
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