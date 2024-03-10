"Бавовна" в Курской области: беспилотник атаковал нефтебазу — вспыхнул пожар

Информации о пострадавших нет.

В воскресенье, 10 марта, утром взрывы прогремели в Курской области РФ. По данным местных властей, якобы "украинский беспилотник" атаковал нефтебазу, после чего он вспыхнул.

Об этом посетовал губернатор Курской области Старовойт.

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"В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", — написал он в телеграмм-канале.

По утрам сейчас там работают оперативные службы.

Информации о пострадавших нет. Также местные власти не рассказали о последствиях атаки

Напомним, по информации военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, накануне в Таганроге уничтожен российский самолет А-50, который ремонтировали на авиазаводе.

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