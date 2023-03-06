"Бавовна" в Подмосковье: эксперт объяснил, почему в России постоянно что-то взрывается

На Московском коксогазовом заводе в подмосковном городе Видном вечером 5 марта произошел взрыв. Стоит отметить, что этот завод был внесен в санкционный список Украины в январе текущего года.

Уж не удивительно, что в России постоянно что-то взрывается. Это не новость, но, очевидно, не для Путина. Потому что события в Брянской области, которые произошли в конце прошлой рабочей недели, видимо, вызвали у него изумление и, возможно, даже страх. Однако "бавовна" на территории РФ будет продолжать эволюционировать.

Об этом ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

“Это связано со многими факторами. Надо понимать, что помимо некоторых достаточно специфических факторов есть и достаточно реалистичные. А именно деградации их не только техники безопасности на предприятиях, но и деградация технологических и технических процессов. Кроме всего прочего, не только деградация технологических и технических процессов производства, но и самое главное — непосредственный коллапс техногенного порядка», — объяснил Александр Коваленко.

Он также добавил, что почти каждое предприятие, вся российская инфраструктура, коммуникации именно сейчас переживают период техногенного коллапса, когда все это не обслуживается должным образом, не проходит регламентные ремонтные работы, а если и проходит, то с коррупционной составляющей, которая имеет свое влияние.

“Итак, так или иначе эти инциденты носят достаточно естественный характер. После того как против России начали вводить санкции в 2014 году, эта ситуация постепенно ухудшалась. Наиболее ярко мы обнажили это наблюдать за событиями в их газовой инфраструктуре. Еще до 2022 года там постоянно что-то взрывалось. Это было эффектом техногенного коллапса, когда техники безопасности, общее состояние всех коммуникаций, систем инфраструктуры ухудшались и деградировали. 2022 исключительно катализировал этот процесс. Вскоре это будет касаться почти каждого предприятия”, — подчеркнул военно-политический обозреватель.

Напомним, что в России произошел очередной инцидент с военным. На этот раз солдат "случайно" выстрелил из ручного противотанкового гранатомета.

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