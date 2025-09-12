ТСН в социальных сетях

"Бавовна" в Подмосковье и реакция Трампа на БПЛА в Польше: главные новости ночи 12 сентября 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 сентября 2025 года:

  • "Это могла быть ошибка": Трамп сделал заявление о российских дронах в Польше Читать далее –>

  • НАТО готовит военный ответ на вторжение российских дронов в Польшу — Bloomberg Читать далее –>

  • "Его многие боялись": что говорят знакомые о подозреваемом в убийстве школьников учителя Читать далее –>

  • Во Франции скандал с украинскими яйцами: их требуют снять с продаж из-за опасности Читать далее –>

  • Бывший президент Бразилии был заключен в тюрьму на 27 лет Читать далее –>

  • Вблизи Москвы взрывы: Собянин жалуется на БПЛА, повлекшие "хлопок" Читать дальше –>

