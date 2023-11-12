В России станет больше "бавовны", в том числе из-за действий партизан.

Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что в России участятся случаи "бовавны" на предприятиях оборонного комплекса.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, этому будет способствовать также "несоблюдение правил пожарной безопасности и курения в общественных местах" и активизация подпольного движения.

"Те российские подразделения, которые стали на сторону Украины, уже сейчас проводят рейды в Брянщине и Курщине. Думаю, что сторонники у них есть и в глубоком тылу", — отметил он.

Братчук уточнил, что с "бавовной" рискуют столкнуться российские заводы оборонно-промышленного комплекса.

"Но мы знаем об их проблемах с коррупцией и несоблюдении правил поведения на опасном производстве. Поэтому будет взрываться дальше. Растет интенсивность "бавовны", поэтому думаю, что таких моментов у них будет возникать больше", — отметил спикер.

Напомним, на Белгородщине "расцвела бавовна": россияне заявили об очередной атаке беспилотника.

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