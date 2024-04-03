"Бавовняный" Белгород в пятерке самых комфортных городов России: как это произошло

В рейтинге комфортных малых городов есть также белгородские Шебекино и Грайворон.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опубликовало рейтинг российских городов по шкале комфорта: четвертую позицию среди городов немиллионников неожиданно занял регулярно обстреливаемый Белгород.

Об этом сообщает "Новая газета".

На первых трех позициях в рейтинге – подмосковные Мытищи, городской округ Химки и Ярославль, Белгород – сразу за ними, за Белгородом – Тюмень и Грозный.

В рейтинге комфортных малых городов есть также белгородские Шебекино и Грайворон, хорошо знакомые с сводами Минобороны об обстрелах.

Напомним, окуупанты в последнее время регулярно атакуют Белгородскую область авиабомбы. Пока известно о минимум 16 атаках.

Гражданские Белгорода недовольны ситуацией в городе и безразличием Москвы к обстрелам.

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