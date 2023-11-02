Байден будет ветировать законопроект о помощи Израилю без Украины

Глава США считает, что разделять эти нужды нельзя.

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект с помощью Израиля без Украины. Дело в том, что эти направления одинаково важны.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает корреспондент Укринформа.

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Как подчеркнул Кирби, президент Байден ожидает от Конгресса принятия поданного запроса в 106 млрд долларов, предусмотренных для Украины, Израиля и других нужд. Он настроен ветировать альтернативные инициативы, такие как поддержка Израиля за счет ассигнований Налоговой службы США.

Кирби подчеркнул, что запрос на дополнительное финансирование содержит четыре критических потребности:

поддержку Израиля;

помощь Украине;

обеспечение интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе;

безопасность границ.

Все вышеперечисленные направления национальной безопасности, утверждает координатор, крайне важны. Именно поэтому президент Байден ожидает, что потребности, по которым был сделан запрос, будут приняты одновременно законодателями Конгресса США.

Ранее назначенный спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей будет рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные мероприятия. Мол, это две разные темы.

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