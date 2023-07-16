Байден "дал зеленый свет" на обучение украинских летчиков на F-16: когда оно начнется

В Белом доме возразили, что якобы задерживают разрешение для европейских стран на обучение украинских пилотов на F-16

Президент США Джо Байден "дал зеленый свет" европейским странам учить украинских пилотов на истребителях F-16. Учения могут начаться уже через две недели.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN.

Он возразил, что Вашингтон якобы затягивает процесс выдачи разрешения на обучение.

"Президент Байден дал "зеленый свет", и мы позволим, поддержим, поможем и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали проходить обучение на F-16, как только европейцы будут готовы", – сказал Салливан.

По его словам, европейские лидеры заявили, что им нужно несколько недель, чтобы подготовиться, и что США придерживаются любого установленного ими срока.

"Соединенные Штаты не будут мешать тому, чтобы эта подготовка F-16 могла начаться", – добавил Байден.

Напомним, в мае администрация Байдена заявила, что поддержит программу подготовки пилотов и не будет запрещать союзникам поставлять самолеты Киеву. Но США не сказали, будут ли поставлять Киеву F-16 напрямую.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты еще не начали обучение на F-16. По его словам, для ВСУ нужно около двух-трех эскадрилей современных западных истребителей F-16.

Вчера, 15 июля, сообщалось, что коалиция европейских стран во главе с Данией и Нидерландами все еще ждут официального одобрения от США для разрешения учить украинских лётчиков на истребителях F-16.

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