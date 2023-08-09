Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16 — Пентагон

За процесс подготовки отвечают Дания и Нидерланды, напомнили в Пентагоне.

Американский президент Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16.

Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

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"Как вы знаете, процесс подготовки возглавляют Дания и Нидерланды ", – ответила она на вопрос журналиста об отборе первой группы пилотов для обучения.

Пока США больше не сообщают деталей о предстоящих тренировках.

F-16: основные характеристики

Самолет F-16 – легкий многоцелевой истребитель производства США, он – четвертого поколения. Несмотря на то, что он был создан еще 48 лет назад, он до сих пор остается основой Воздушных сил многих стран мира, потому что он постоянно модернизируется.

Характеристики этого истребителя F-16 таковы :

Длина: 15 метров;

15 метров; Высота: 5 метров;

5 метров; Экипаж: 1 человек;

1 человек; Максимальная скорость: 2+ Маха (1,500 метра в час);

2+ Маха (1,500 метра в час); Размах крыльев: 9,5 метра;

9,5 метра; Тягооснащенность: 1,1;

1,1; Максимальный взлетный вес: 21,7 тонн;

21,7 тонн; точек подвески: может быть до 13;

может быть до 13; Вес: 9,2 тыс. кг.

Ранее сообщалось, что восемь украинских пилотов готовы к обучению на F-16.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кремль разорвало от решения о F-16 для Украины!

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