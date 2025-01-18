Байден еще в прошлом году не понимал, какие решения он принимает — спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон утверждает, что в январе прошлого 2024 года убедился в том, что президент США Джо Байден не руководит ситуацией в стране и не понимает, какие решения он принимает.

Об этом он сказал в интервью журналистке Бари Вайс для Honestly, передает The Free Press.

В подтверждение своих слов Джонсон рассказал о ситуации, которая возникла в январе 2024 года, когда он встретился с Байденом в Овальном кабинете.

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По его словам, ему несколько недель отказывали во встрече с президентом, но впоследствии таки согласовали ее. Однако вместо диалога тет-а-тет Джонсона также ждали и другие представители администрации.

В конце концов, Байден попросил оставить их в кабинете вдвоем на несколько минут, тогда Джонсон поинтересовался у президента, зачем он издал указ о приостановлении выдачи разрешений на экспорт сжиженного газа, который нужен союзникам в Европе и без которого они вынуждены покупать газ у Путина и подпитывать его военную машину. .

По словам Джонсона, Байден сначала твердо отрицал подписание документа, однако через мгновение заявил, что подписал другой указ — для исследования последствий использования СПГ, а не относительно запрета новых лицензий.

"Я понял, что он не соврал. Он действительно не знал, что подписал. Я вышел со страхом, потому что понял: мы в беде", — сказал он.

Джонсон утверждает, что с тех пор он был напуган, потому что не знал, кто действительно управляет страной.

Напомним, действующий президент США Джо Байден, вспоминая свой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что тактическое ядерное оружие пугает всех в Европе, в том числе и само государство-агрессора.

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