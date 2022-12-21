Байден: "Это честь быть рядом с вами в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин"

США и далее будут оказывать поддержку Украине, о чем заявил президент Джо Байден во время встречи с главой нашего государства Владимиром Зеленским.

Событие транслировали на американском телеканале CBS News.

"Это честь быть рядом с вами в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин", – сказал Байден.

Американский глава подчеркнул, что ему сложно поверить в то, что уже 300 дней идет широкомасштабная война России против Украины.

"Президент РФ Владимир Путин совершил жестокое нападение на право Украины на существование как государства, а также напал на невинный украинский народ без всякой причины, кроме того, лишь бы запугать украинцев", — добавил Байден.

Байден сказал, что Путин усилил свое нападение на гражданское население Украины, нанеся удары по украинским школам, детским домам и больницам.

Как сказал президент США, Путин "старается использовать зиму как оружие".

"Но украинский народ продолжает вдохновлять мир. Я говорю об этом искренне. Не только вдохновляет нас, но вдохновляет мир своей храбростью", — отметил Байден.

Он добавил, что украинский народ продемонстрировал устойчивость и решительность в отстаивании своего будущего.

По словам американского президента, народ его страны "с гордостью выступает на стороне украинцев, а представители Демократической и Республиканской партий вместе с союзниками в Европе, Японии и других частях света прилагают усилия, чтобы украинцы получили необходимую финансовую, гуманитарную и безопасность".

Он сказал, что поговорит сегодня об этой поддержке с Зеленским.

"Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины на самооборону, особенно воздушную оборону. И именно по этой причине мы намерены предоставить Украине зенитную ракетную систему Patriot и подготовим ваших военных, чтобы они могли правильно пользоваться ею", — подчеркнул Байден.

Он добавил, что США вместе с союзниками продолжат оказывать давление на Кремль.

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 декабря прибыл с рабочим визитом в США. Главы государств Байдена встретились в Белом доме.

Зеленский намерен выступить в Конгрессе.

Заметим, что уже есть первые заявления президентов.

Также президент Украины передал президенту США награду и письмо от ныне воюющего в Бахмуте украинского военного.

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