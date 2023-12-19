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Байден готов к компромиссам с республиканцами для разблокирования помощи Украине — Кирби

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Байден готов к компромиссам с республиканцами для разблокирования помощи Украине — Кирби

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби / Фото: Associated Press

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине почти иссякли, поэтому нужно принять новый пакет.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов идти на компромиссы по безопасности границ и миграционной политики, чтобы можно было принять новый пакет помощи для Украины.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"В течение выходных состоялись активные дискуссии, и мы со стороны Белого дома принимаем участие в этих обсуждениях", — прокомментировал Кирби ход переговоров в Конгрессе.

Он заявил о необходимости достижения прогресса в этих дискуссиях, в том числе, учитывая, что средства на помощь Украине в сфере безопасности уже почти иссякли.

"Как сказал президент, важно продвигаться вперед, и он готов вести добросовестные переговоры, он готов идти на компромиссы как в вопросах миграционной политики, так и в вопросах безопасности границы",- отметил представитель Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом призвал Конгресс США не медлить с принятием новой помощи нашей стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Конгрессе США заявили о продвижении переговоров по границе, что необходимо для помощи Украине.

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Дата публикации
Просмотры
26
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