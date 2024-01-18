Байден готов "пойти на уступки", чтобы возобновить военную помощь Украине — WSJ

В Сенате разрабатывают так называемое иммиграционное соглашение.

Президент США Джо Байден готов усилить иммиграционную политику, как того хотят республиканцы, чтобы обеспечить дальнейшую помощь Украине.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Авторы издания сообщают, что в Сенате разрабатывается так называемое иммиграционное соглашение. Она должна быть принята в обмен на то, чтобы Украина и Израиль получат военную помощь.

По источникам издания, у этого соглашения есть большие шансы, несмотря на то, что республиканцы хотят более жесткие условия.

"Готовность Байдена к переговорам с республиканцами обнажает то, чего давно опасаются многие либеральные демократы. Это значит, что он готов пойти на уступки, чтобы заключить соглашение по иммиграции и обеспечить финансирование войн", — говорится в статье.

Журналисты обращают внимание, что глава Белого дома согласится на требования республиканцев во избежание критики.

Напомним, военная помощь Украине от Соединенных Штатов Америки официально приостановлена. Что известно – читайте ЗДЕСЬ.

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