Байден готов закрыть границу с Мексикой: что для этого нужно

Президент США упрекнул законодателей за промедление с принятием согласованного законопроекта по защите границы, связанного с помощью Украине.

После того, как силовики в Техасе взяли под контроль границу с Мексикой, президент США Джо Байден призвал законодателей принять согласованный в Сенате законопроект, позволяющий закрыть южную границу в случае кризиса с мигрантами.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Американский президент напомнил, что еще два месяца назад поручил своей команде начать переговоры в Сенате, чтобы решить вопрос защиты границы, и упрекнул законодателей за промедление.

"Вот уже несколько недель они этим занимаются... То, что было согласовано, могло бы — если бы было принято в законе — стать самым жестким и справедливым набором реформ для защиты границ", — подчеркнул Байден.

Также читайте В США через Мексику пешком направляются тысячи мигрантов: от чего они бегут

Президент США заверил, что без колебаний примет решение о закрытии границы, если получит соответствующие полномочия, предусмотренные в законопроекте.

"Если бы мне предоставили такие полномочия, я воспользовался бы ими в тот день, когда подпишу закон. Ограничение границы с помощью этих переговоров – победа для Америки. Для всех, кто требует усиления контроля, это способ сделать это. Если вы серьезно относитесь к кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу”, — отметил Байден.

Как известно, в законопроекте Сената защита границы с Мексикой идет в одном пакете с выделением финансовой помощи Украине. Такое сочетание призвано показать американцам, что США могут одновременно поддерживать партнеров и решать внутренние вопросы.

Напомним, ранее издание The Hill сообщило, что сторонники помощи Украине от Республиканской партии начинают искать "план Б", поскольку у законопроекта Сената, который связывает выделение денег для Украины с реформами безопасности границы, нет шансов пройти в Палате представителей.

Читайте также: