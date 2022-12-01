Байден и Макрон готовы привлечь Россию и Путина к ответственности за "войну с остальным миром"

Байден заверил, что Путину не удастся сломить волю всех выступающих против его имперских амбиций.

Президент США Джо Байден заявил, что он и глава Франции Эммануэль Макрон полны решимости привлечь Россию и президента Владимира Путина к ответственности за его "войну с остальным миром".

Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции президентов в Белом доме 1 декабря.

Мероприятие было посвящено государственному визиту президента Франции в США.

"Сегодня мы подтверждаем, что Франция и Соединенные Штаты вместе со всеми нашими союзниками... как никогда сильны в противодействии жестокой войне России против Украины", — заявил Байден.

Он добавил, что нападение на гражданскую инфраструктуру в Украине, перекрытие энергоснабжения Европе с целью раздувания цен, обострение продовольственного кризиса наносит ущерб очень уязвимым людям – не только в Украине, но и во всем мире.

Он осудил "имперские амбиции" главы Кремля.

"У него ничего не получится", – добавил Байден.

"Президент Макрон и я решили, что будем продолжать совместную работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за свои действия и смягчить глобальные последствия путинской войны для остального мира", — сказал президент США.

Напомним, продолжается официальный визит президента Франции в США, где он ведет переговоры с Байденом.

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