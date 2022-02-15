Байден и Макрон обсудили свои последние контакты с Путиным и Зеленским: детали от Белого дома

Байден и Макрон обсудили свои последние контакты с Путиным и Зеленским: детали от Белого дома

Лидеры двух стран при обострении эскалации на украинских границах готовы усилить восточный фланг НАТО.

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон провели 15 февраля телефонный разговор, в ходе которого обсудили свои недавние контакты с президентами России и Украины.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Как говорится в прессрелизе, лидеры двух стран в ходе переговоров подтвердили свою поддержку продолжать дипломатический путь в разрешении конфликта. Также они обсудили усилия по сдерживанию российской агрессии и в случае обострения эскалации на границах Украины готовы усилить восточный фланг НАТО.

"Они обсудили текущие дипломатические усилия и усилия сдерживания, осуществляемые в тесной координации с союзниками и партнерами в ответ на военное наращивание России вдоль границ Украины, включая их готовность наложить тяжелые последствия и усилить оборонную позицию на восточном фланге НАТО", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 февраля состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, он длился час. Лидеры двух стран обсуждали российскую агрессию и эскалацию конфликта у украинских границ.

Перед этим президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации

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