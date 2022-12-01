Байден и Макрон вместе со своими женами сходили на мороженое в Вашингтоне: фото

Президенты США и Франции посетили роскошный ресторан в американской столице.

Джо Байден и Эммануэль Макрон повели своих жен в дорогой вашингтонский ресторан Fiola Mare во время визита президента Франции в США.

Фото посиделок за столом было опубликовано в Twitter главы Белого дома.

"Приветствуем друзей в городе", – написал американский лидер в подписи к фотографии.

Welcoming some friends to town. pic.twitter.com/n3rbqR98xB — President Biden (@POTUS) December 1, 2022

На опубликованном кадре видно, что Джилл Байден и Брижит Макрон имеют перед собой только стаканы с простой водой, а их мужья едят мороженое.

Вероятно, супруги президентов решили не перебивать себе аппетит перед первым ужином в Белом доме. Вашингтонская пресса, сообщая о меню на приеме в честь президента Франции, заметила, что на стол будут подаваться, в частности, лобстеры с маслом.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон начал официальный визит в США со встречи с вице-президентом Камалой Гаррис в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

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